एनएसई आईपीओ का दावा: एनएसई आईपीओ 18 सितंबर को खुलेगा, 25 सितंबर को बाजार में शेयरों के लिस्ट होने का अनुमान

भारत के शेयर बाजार के इतिहास में एक नया मील का पत्थर स्थापित होने जा रहा है। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), अपना बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी में है। बाजार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, लगभग 30,000 करोड़ रुपये का यह आईपीओ आगामी 18 सितंबर को निवेश के लिए खुल सकता है। यदि यह समय सारणी सच साबित होती है, तो यह हुंडई मोटर इंडिया के साल 2024 में आए 27,870 करोड़ रुपये के आईपीओ के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। यह खबर भारतीय वित्तीय बाजार और निवेशकों के लिए इस साल की सबसे बड़ी हलचल है।

एनएसई के आईपीओ का पूरा शेड्यूल और टाइमलाइन क्या है?

बाजार से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम की महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार रहने की उम्मीद हैं:

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प्राइस बैंड की घोषणा: एनएसई के आईपीओ के लिए शेयरों का मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) 15 सितंबर को घोषित होने की संभावना है।

एनएसई के आईपीओ के लिए शेयरों का मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) 15 सितंबर को घोषित होने की संभावना है। विज्ञापन विज्ञापन एंकर बुक का खुलना: बड़े और संस्थागत निवेशकों के लिए एंकर बुक 17 सितंबर को खोली जा सकती है।

बड़े और संस्थागत निवेशकों के लिए एंकर बुक 17 सितंबर को खोली जा सकती है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन: आम निवेशकों के लिए यह निर्गम 18 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर को खुला रहेगा।

आम निवेशकों के लिए यह निर्गम 18 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर को खुला रहेगा। शेयर बाजार में लिस्टिंग: एनएसई के शेयरों की औपचारिक लिस्टिंग 25 सितंबर को होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस प्रस्तावित इश्यू कैलेंडर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

आईपीओ का आकार और इसकी आंतरिक संरचना कैसी है?

यह विशाल आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के रूप में पेश किया जा रहा है। इसके तहत ₹1 अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) वाले लगभग 14.89 करोड़ (148.9 मिलियन) इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। यह हिस्सेदारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कुल चुकता इक्विटी पूंजी का करीब 6 प्रतिशत हिस्सा है। संपूर्ण निर्गम ओएफएस होने का मतलब यह है कि वर्तमान शेयरधारक ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। एक्सचेंज स्वयं कोई नया शेयर जारी नहीं कर रहा है, इसलिए इस आईपीओ से मिलने वाली पूरी राशि हिस्सेदारी बेचने वाले शेयरधारकों को मिलेगी और एनएसई को अपने परिचालन के लिए कोई नया फंड प्राप्त नहीं होगा।

भारतीय पूंजी बाजार और निवेशकों पर आईपीओ का क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस महा-आईपीओ का भारतीय बाजार पर गहरा असर देखने को मिलेगा:

बाजार की तरलता: 30,000 करोड़ रुपये का यह निर्गम बाजार में भारी मात्रा में तरलता का संचार करेगा। इसके चलते अन्य क्षेत्रों से पूंजी का प्रवाह इस ओर मुड़ सकता है।

30,000 करोड़ रुपये का यह निर्गम बाजार में भारी मात्रा में तरलता का संचार करेगा। इसके चलते अन्य क्षेत्रों से पूंजी का प्रवाह इस ओर मुड़ सकता है। मूल्यांकन और मानक: भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग से पूरे वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए मूल्यांकन के नए मानक स्थापित होंगे।

भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग से पूरे वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए मूल्यांकन के नए मानक स्थापित होंगे। शेयरधारकों के लिए तरलता: मौजूदा हितधारकों को अपनी हिस्सेदारी का मूल्य प्राप्त करने और बाहर निकलने का एक बड़ा अवसर मिलेगा।

एनएसई का आईपीओ क्यों अहम?

भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज का सूचीबद्ध होना कॉर्पोरेट पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यद्यपि आधिकारिक तौर पर एक्सचेंज की पुष्टि आनी बाकी है, लेकिन बाजार में इस निर्गम को लेकर भारी उत्साह है। हुंडई मोटर इंडिया का रिकॉर्ड टूटना यह दर्शाता है कि भारतीय प्राथमिक बाजार अब दुनिया के सबसे बड़े सौदों को संभालने के लिए पूरी तरह परिपक्व हो चुका है। निवेशकों की निगाहें अब 15 सितंबर को होने वाली प्राइस बैंड की घोषणा पर टिकी हैं, जो इस विशाल आईपीओ के वास्तविक आकर्षण और मूल्यांकन को तय करेगी।