आरडी कैंप के लिए अंडर ऑफिसर देवेश का चयन

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देवेश ने कड़ी मेहनत, अनुशासन, लगन और निरंतर बेहतर प्रदर्शन के बल पर आरडी कैंप में स्थान हासिल किया है। एनसीसी कैडेटों के लिए आरडी कैंप में चयन होना महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। उनकी सफलता से महाविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों और कैडेटों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। संवादमहाविद्यालय प्राचार्य मेजर आनंद कुमार ने देवेश को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि देवेश ने अपनी मेहनत और अनुशासन से महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। एनसीसी अधिकारी डॉ. मनजीत सिंह ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनका समर्पण एवं निरंतर प्रयास सफलता का आधार बना।