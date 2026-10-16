अंडर-17 और अंडर-14 की टीमें बनीं सीबीएसई की नेशनल चैंपियन

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कोच नकुल जाखड़ ने बताया कि अंडर-17 टीम ने फाइनल में ओमान को 23-16 से हराया, जबकि अंडर-14 टीम ने दिल्ली कैंट को 17-12 से पराजित कर खिताब जीता। दोनों टीमों ने लीग पूल में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर-17 टीम के जतिन और अंडर-14 टीम के रिंकू को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। दोनों खिलाड़ी साल्हावास के निवासी हैं।विद्यालय में हैंडबॉल की शुरुआत रामभगत जाखड़ ने की थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी वह खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। वर्तमान कोच नकुल जाखड़ भी उनके शिष्य रहे हैं। विद्यालय की टीम लगातार 24 वर्षों से जिला चैंपियन बन रही है।एचडी ग्रुप के निदेशक रमेश गुलिया ने कहा कि एक ही विद्यालय की दो टीमों का राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर सकते हैं। उपलब्धि पर सचिव विशाल नेहरा, हेमंत गुलिया, प्राचार्य प्रीति राठी और एक्टिविटी इंचार्ज कमलेश ढिल्लों ने खिलाड़ियों व कोच को बधाई दी।