भारतीय राजदूत विपुल ने सऊदी अरब में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने बीते कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों की तरफ से हुए हमलों के मद्देनजर देश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने साफ किया कि भारत ने सऊदी अरब में नागरिक प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की है, और भारत सऊदी अरब के लोगों और नेतृत्व के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है।

अपनों को गंवाने वाले लोगों से क्या कहा?

राजदूत विपुल ने हालिया हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। 10 अक्तूबर को रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई थी। राजदूत और उनके अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से संपर्क किया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस हमले में 11 अन्य भारतीय भी घायल हुए थे। दूतावास अस्पताल अधिकारियों और परिवारों के संपर्क में है ताकि उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा सके।

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उड़ानों की ताजा स्थिति क्या है?

मौजूदा स्थिति में उड़ानों में कुछ व्यवधान आया है। रियाद हवाई अड्डा बंद है। भारतीय एयरलाइनें एयर इंडिया और इंडिगो की पूरे साम्राज्य से उड़ानें रद कर दी गई हैं। हालांकि, सऊदिया, फ्लाईनास और फ्लाईडील की उड़ानें अभी भी संचालित हो रही हैं। लोग इन उड़ानों से या पड़ोसी खाड़ी देशों के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं।

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उमराह करने वाले यात्रियों के लिए क्या सलाह?

हमलों से उपजे तनाव की इस स्थिति से इस्लाम पर आस्था रखने वाले लोगों और उमराह करने वाले तीर्थयात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइनें स्थापित की गई हैं। इनके संपर्क नंबर दूतावास के सोशल मीडिया चैनलों पर उपलब्ध हैं।

भारतीय समुदाय को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

राजदूत ने उन लोगों को भी सलाह दी जो भारत से सऊदी अरब की यात्रा की योजना बना रहे हैं। उन्हें यात्रा व्यवधानों को ध्यान में रखना चाहिए। समुदाय को शांत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हवाई हमले की स्थिति में, घर के अंदर रहें और बाहर न निकलें। भारतीय समुदाय के भीतर हमलों की तस्वीरें या वीडियो लेने या साझा करने से बचें। यह सऊदी कानून का उल्लंघन है और कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है।

दूतावास और अन्य सेवाएं कैसे काम कर रही हैं?

सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों के लिए, कार्यालय खुले हैं और सभी सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं। भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास कार्य कर रहे हैं। दूतावास का आउटसोर्स सेवा प्रदाता भी सक्रिय है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पासपोर्ट या सत्यापन सेवाएं प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। राजदूत ने लोगों से शांत रहने, जुड़े रहने और हेल्पलाइन का उपयोग करने का आग्रह किया।