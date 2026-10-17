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Hindi News ›   City & states ›   Two parks to be built in Sector-11 at a cost of 1.25 crore; a toe wall will be constructed for the first time.

सेक्टर-11 में सवा करोड़ से बनेंगे दो पार्क, पहली बार बनेगी टो वॉल

Sat, 17 Oct 2026 03:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:03 AM IST
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-हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने लगाए टेंडर
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बहादुरगढ़। शहर के सेक्टर-11 में सवा करोड़ रुपये की लागत से दो बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की बागवानी शाखा ने इसके लिए अलग-अलग टेंडर जारी किए हैं।
पार्क बनने से क्षेत्र के लोगों को सैर करने और हरियाली के बीच समय बिताने के लिए बेहतर स्थान मिल सकेगा। परियोजना की खास बात यह है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए दोनों पार्कों में पहली बार टो वॉल बनाई जाएगी।
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बागवानी शाखा की ओर से दोनों पार्कों के विकास के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत निर्माण कार्य के लिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा। पार्कों के विकास से सेक्टर में हरियाली बढ़ने के साथ खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग भी हो सकेगा।
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एचएसवीपी की बागवानी शाखा के अधिशासी अभियंता जगमाल ने बताया कि दोनों पार्कों के विकसित होने से सेक्टर के निवासियों को लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के साथ लोगों को बेहतर वातावरण भी उपलब्ध होगा। अब निविदा प्रक्रिया पूरी होने और निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार है।

मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बनेगी टो वॉल
दोनों पार्कों में मिट्टी को खिसकने या बहने से रोकने के लिए टो वॉल बनाई जाएगी। इससे पार्कों की मिट्टी को स्थिर रखने और संरचना को सुरक्षित बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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