दो बाइक चोरी, एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:54 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर में दो अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी के मामले सामने आए हैं। लाइनपार निवासी मुकेश कुमार की हीरो स्प्लेंडर सिविल अस्पताल की पार्किंग से चोरी हुई। मातन निवासी साहिल की बाइक 26 सितंबर को महर्षि दयानंद पार्क, सेक्टर-9ए के पास से चोरी हुई। दोनों पीड़ितों ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना शहर के एसएचओ राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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