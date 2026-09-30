कथावाचक जयप्रकाश को दी श्रद्धांजलि
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:21 AM IST
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बेरी। बेरी के जाने-माने कथावाचक एवं धार्मिक गतिविधियों से जुड़े जयप्रकाश शर्मा का मंगलवार को अचानक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से बेरी शहर और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब छह बजे वह अपनी धर्मपत्नी के साथ रोजाना की तरह पार्क में सैर करने गए थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह पार्क में गिर पड़े। लोगों ने उन्हें बेरी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में पीजीआई एमएस रोहतक रेफर किया गया। रोहतक में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोपहर करीब 12 बजे चुल्यान पाना स्थित श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए।
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