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Hindi News ›   City & states ›   Trials for the National Short Course Swimming Competition on the 11th.

राष्ट्रीय शॉर्ट कोर्स तैराकी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल 11 को

Sat, 10 Oct 2026 03:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बहादुरगढ़। एचएल सिटी स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में शॉर्ट कोर्स सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप-2026 के लिए हरियाणा के तैराकों का चयन ट्रायल 11 अक्तूबर को सुबह 10 बजे होगा। हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने बताया कि प्रतियोगिता 25 से 28 अक्तूबर तक अहमदाबाद में आयोजित होगी।
ट्रायल में पुरुष और महिला वर्ग के लिए फ्रीस्टाइल, बैकस्ट्रोक, ब्रेस्टस्ट्रोक, बटरफ्लाई और इंडिविजुअल मेडले स्पर्धाओं के तैराक चुने जाएंगे। खिलाड़ियों का संबंधित पोर्टल और एसोसिएशन के डेटाबेस में पंजीकरण तथा सत्र 2026-27 का वैध यूनिक पहचान नंबर होना अनिवार्य है।
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ट्रायल में मौके पर पंजीकरण होगा। प्रत्येक तैराक अधिकतम पांच व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग ले सकेगा। खिलाड़ियों को वैध राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणपत्रों की प्रिंट या डिजिटल कॉपी साथ लानी होगी।
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