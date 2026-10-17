रबी फसलों की बिजाई से पहले करें बीज उपचार : कृषि विभाग

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बादली। रबी फसलों की बिजाई के सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को बीज उपचार के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया है। कृषि अधिकारियों ने किसानों को घर में तैयार किए गए बीज की बिजाई से पहले उचित उपचार करने की सलाह दी है, ताकि फसल को दीमक और अन्य कीटों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।कृषि एसडीओ सुनील कौशिक ने बताया कि हरियाणा बीज निगम से खरीदा गया बीज पहले से उपचारित होता है। इसलिए किसान उसका दोबारा उपचार न करें। वहीं, घर में तैयार किए गए बीज का इस्तेमाल करने वाले किसान बिजाई से पहले कृषि वैज्ञानिकों की सिफारिशों के अनुसार उसका उपचार करें।उन्होंने कहा कि बीज उपचार के लिए किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसकी निर्धारित मात्रा, प्रयोग विधि और संबंधित फसल के लिए उपयुक्तता की जानकारी कृषि विशेषज्ञों से लेनी चाहिए। कृषि विभाग की ओर से गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बिजाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।