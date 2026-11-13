मारपीट में तीन घायल, एफआईआर दर्ज

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बिंटू ने पुलिस को बताया कि 9 नवंबर की रात करीब 9 बजे वह घर पर परिवार के साथ बुआ के भात की गठड़ी खोल रहा था। इसी दौरान पड़ोसियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट हुई। आरोप है कि डंडे और ईंट से बिंटू, उसकी मां अंगूरी और पिता रणधीर को चोटें आईं। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी पूर्णदास ने बताया कि लीला, उसकी पत्नी और दो बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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जींद। जींद के गांव बिघाना में पारिवारिक विवाद को लेकर हुई मारपीट में तीन लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी अलेवा से नागरिक अस्पताल जींद रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।