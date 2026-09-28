तीन दिन बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, आज से प्रभावित रहेंगी बैंकिंग सेवाएं

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बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की जानकारी के चलते बड़ी संख्या में ग्राहकों ने रविवार को खुले रहे बैंकों में पहुंचकर अपने जरूरी काम निपटाए। रविवार को बैंक खुले रहने से लोगों को हड़ताल से पहले बैंकिंग संबंधी आवश्यक कार्य पूरे करने का अवसर मिला। हालांकि, हड़ताल के दौरान एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से लोग जरूरी लेनदेन कर सकेंगे। एटीएम में नकदी की उपलब्धता और अन्य सेवाएं बैंक के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।करीब 100 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे:सोमवार से शहर की सभी सरकारी बैंक शाखाओं में करीब 100 कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। बैंक यूनियन के ब्लॉक प्रधान जसबीर शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू नहीं किया गया तो 26 अक्तूबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं।हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहने से ग्राहकों को अपने जरूरी कार्यों के लिए हड़ताल समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि संभव हो तो आवश्यक बैंकिंग कार्य पहले ही निपटा लें और हड़ताल के दौरान डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें।मैं बैंक के बाहर से गुजर रहा था तो देखा कि बैंक खुला हुआ है। यहां आकर तीन दिन की हड़ताल के बारे में पता लगा तो मैंने कैश निकलवा कर अपने पास रख लिया। आने वाले समय में क्या स्थिति रहे किसी को क्या पता।-नवरत्न, काठमंडीमुझे बैंक में एक चेक लगाना था। अगले तीन दिन बैंक बंद रहेंगे तो मैंने अपना काम आज ही पूरा कर लिया।साहिल, लाइनपारफोटो-85:फोटो-86:फोटो-87:फोटो-88: