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काठमंडी स्थित शिव-हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित सीयाराम ने बताया कि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे शुरू होकर 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे तक रहेगी। व्रत का पारण 21 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:18 बजे तक किया जाएगा।घी का दीपक जलाने से आती है समृद्धिज्योतिषाचार्य प्रवीण शास्त्री ने बताया कि देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा के बाद घर के आंगन, छत और मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।ऐसे करें पूजनपंडित सीयाराम ने बताया कि देवउठनी एकादशी पर गन्ने से मंडप तैयार कर उसके बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थल पर सात या 11 दीपक जलाएं। भगवान को सिंघाड़ा, शकरकंद, मिठाई, केला, नारियल और मौसमी फलों का भोग लगाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं और भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें।देवउठनी एकादशी की पूजा विधिसुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें।भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी के पौधे की पूजा करें।विष्णुजी को पंचामृत से स्नान कराकर तिलक लगाएं।पीले फूल, फल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें।विष्णु बीज मंत्रों का जाप और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।फोटो 81: प्रवीण शास्त्री, ज्योतिषाचार्य।