रेडक्रॉस कार्यालय में युवाओं को पुलिस ले नशे, साइबर अपराध व सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:16 AM IST
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झज्जर। रेडक्रॉस कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न गांवों से आए युवाओं को झज्जर पुलिस की नशा मुक्ति टीम से मुख्य सिपाही सपना और एसपीओ संजीत कुमार ने नशे के दुष्प्रभावों, डायल 112 की उपयोगिता, साइबर अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी दी। पुलिस टीम ने युवाओं को मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नशे से संबंधित सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इस हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से नशे की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति या उसके परिजन सहायता प्राप्त कर सकते हैं और नशा छोड़ने की दिशा में उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहकर सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने, किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 पर सूचना देने तथा साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने के प्रति प्रेरित किया गया। पुलिस टीम ने अपनी निजी जानकारी अनजान व्यक्तियों से साझा न करने की अपील भी की।
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