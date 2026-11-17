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अपनी समस्याएं सुन इसके समाधान के निर्देश दिए। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का मौके पर समाधान संभव है, उनका तुरंत निपटारा करें। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।

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झज्जर। लघु सचिवालय स्थित सभागार में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में डीसी वर्षा खांगवाल ने आमजन की समस्याएं सुनीं और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवाया। शिविर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने वोटर आईडी और पहचान प्रमाणपत्र जैसी