नहाए खाए के साथ 13 से शुरू होगा छठ महापर्व

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दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा, अतुल मिश्रा, संतोष कुमार, सतेंद्र सिंह व अशोक मिश्रा ने कहा कि छठ महापर्व पूर्वांचल के लोगों का मुख्य त्योहार है। इससे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। बहादुरगढ़ में महावीर पार्क के पास नहर पर छठ पूजा के लिए स्थाई घाट है। बहादुरगढ़ में पूर्वांचल के 80 हजार से अधिक लोग रहते हैं और इस पूजा घाट पर हर साल पूर्वांचल मूल के 15 हजार से अधिक लोग छठ पूजा के लिए आते हैं। यह पर्व चार दिन चलता है। 13 से 16 नवंबर तक यह पर्व पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शाम के समय भारी संख्या में महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचेंगी।इन दिनों में होगा कार्यक्रमपहला दिन, नहाय-खाय : छठ पूजा की शरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से होती है। पहले दिन नहाय खाय होता है। जो इस बार 13 नवंबर को है।दूसरा दिन, लोहंडा और खरना : लोहंडा और खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। जो इस बार 14 नवंबर को है।तीसरा दिन, छठ पूजा संध्या अर्घ्य : छठ पूजा का मुख्य दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। इस दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जो 15 नवंबर को है।चौथा दिन, सूर्याेदय अर्घ्य : छठ पूजा का अंतिम दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। उसके बाद पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है जोकि 16 नवंबर को है।