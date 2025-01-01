मानसिक स्वास्थ्य के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक

विज्ञापन

प्रशासनिक प्रभारी डॉ. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे कार्यक्रम आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और भावनात्मक संतुलन विकसित करने में सहायक होते हैं।कार्यक्रम संयोजिका डॉ. रश्मि ने तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं परिवार और मित्रों के साथ साझा करने तथा पढ़ाई, परीक्षा एवं करियर से जुड़े तनाव को समय रहते पहचानने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की सहायता लेना सकारात्मक कदम है। इस अवसर पर अंजना, नीतू देवी, डॉ. अजय कुमार, सतपाल सिंह और डॉ. रीना उपस्थित रहे।