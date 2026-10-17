विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रति किया जागरूक

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झज्जर। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी संस्था एमडीडी ऑफ इंडिया ने सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बेरी, जहाजगढ़ और धौड़ के सरकारी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। जिला संयोजक मनोज कुमार ने विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट-2012 के प्रावधानों और गुड टच-बैड टच के अंतर की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को अनुचित व्यवहार होने पर बिना डरे अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को सूचित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के हेल्पलाइन नंबर 01251-252013 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी।

संवाद न्यूज एजेंसी