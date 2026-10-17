फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Students formed a human chain to convey the message of a developed India.

छात्रों ने मानव श्रृंखला बना दिया विकसित भारत का संदेश

Sat, 17 Oct 2026 03:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
Students formed a human chain to convey the message of a developed India.
16jjrp03- क्रिकेट स्टेडियम में बच्चों की तरफ से बनाई गई मानव श्रृंखला। स्रोत : प्रचार विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झज्जर। सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित क्रिकेट स्टेडियम में 5100 विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने का संदेश दिया। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सामाजिक एकजुटता, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, डीसी वर्षा खांगवाल, जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि, संजय कबलाना, आनंद सागर और मनीष बंसल मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने अनुशासित ढंग से मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।
विज्ञापन

इस दौरान मानव रंगोली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के अनुकूल संसाधनों के उपयोग और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। रंगोली में विकसित भारत-2047 की परिकल्पना को रचनात्मक तरीके से दर्शाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक और जिला परियोजना समन्वयक अनिल शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में अनुशासन, रचनात्मकता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की भावना को प्रोत्साहित करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed