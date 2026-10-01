पराली जलाने की घटनाओं पर लगे रोक : डीसी

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झज्जर। जिले में पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने, पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी एवं जागरूकता गतिविधियां कर रहा है। इसी कड़ी में डीसी वर्षा खांगवाल ने बुधवार को कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदूषण नियंत्रण एवं फसल अवशेष प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें और फील्ड में नियमित निगरानी रखें। उन्होंने क्विक रेस्पॉन्स टीमें सक्रिय रखने, किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने और वैज्ञानिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। संवाद