बहादुरगढ़ की चार कॉलोनियों में 83 लाख से बनेंगी गलियां

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चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि बलजीत नगर और नेताजी नगर में करीब 42 लाख रुपये, जबकि अशोक विहार और विकास एनक्लेव में करीब 41 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्यों के तहत आठ गलियों के अलावा नेताजी नगर की दो अन्य गलियों का भी निर्माण कराया जाएगा। इससे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। विज्ञापन

इस अवसर पर नकुल कौशिक, पूर्व वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, भाजपा नेता दिनेश शेखावत, पार्षद राजेश तंवर व प्रवीण छिल्लर, जिला मंत्री नकुल चोपड़ा, परमिंदर जांगड़ा, सोनू मान, पंकज गर्ग, सुखबीर जून, कमल राठी और सुमित बराही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि बलजीत नगर और नेताजी नगर में करीब 42 लाख रुपये, जबकि अशोक विहार और विकास एनक्लेव में करीब 41 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्यों के तहत आठ गलियों के अलावा नेताजी नगर की दो अन्य गलियों का भी निर्माण कराया जाएगा। इससे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।इस अवसर पर नकुल कौशिक, पूर्व वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, भाजपा नेता दिनेश शेखावत, पार्षद राजेश तंवर व प्रवीण छिल्लर, जिला मंत्री नकुल चोपड़ा, परमिंदर जांगड़ा, सोनू मान, पंकज गर्ग, सुखबीर जून, कमल राठी और सुमित बराही सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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बहादुरगढ़। शहर की बलजीत नगर, नेताजी नगर, अशोक विहार और विकास एनक्लेव में करीब 83 लाख रुपये की लागत से गलियों का निर्माण कराया जाएगा। वीरवार को नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों से स्थानीय निवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।