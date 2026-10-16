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Hindi News ›   City & states ›   Starting today, civil hospitals will be open from 9:00 AM to 3:00 PM.

आज से सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे नागरिक अस्पताल

Fri, 16 Oct 2026 02:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी नागरिक और डिविजनल अस्पतालों के समय में बदलाव किया है। शुक्रवार, 16 अक्तूबर से अस्पताल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। गर्मियों में अस्पतालों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित था।

सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादियान ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते अस्पतालों का समय बदला गया है। सर्दियों में सुबह कम तापमान के कारण मरीजों को परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए नया समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे शुक्रवार से नए समय के अनुसार अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें।
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