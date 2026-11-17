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वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 247 दर्ज किया गया, जो दोपहर में घटकर 240 और शाम चार बजे 239 पर पहुंच गया। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता ऑरेंज जोन में बनी हुई है।पिछले कई दिनों से प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। सुबह और शाम स्मॉग की चादर दिखाई दे रही थी। मंगलवार को हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक कणों के फैलाव में मदद मिली और दृश्यता में सुधार हुआ। वहीं नगर परिषद की ओर से सड़कों पर टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है, ताकि धूल उड़ने से रोकी जा सके।मौसम में बदलाव के साथ बढ़ा ठंड का असरमंगलवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है। इसके चलते लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं।सोमवार रात से हवा चलने के कारण प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। हवा का दौर जारी रहने पर लोगों को और राहत मिल सकती है। सड़कों पर धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है।- सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।-फोटो 52 : शहर के सेक्टर-2 में सड़क पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। संवाद-फोटो 53 : सेक्टर-6 में सड़क पर टैंकर के जरिये किया जा रहा पानी का छिड़काव। संवाद