शारदीय नवरात्र आज से, बाजारों में बढ़ी रौनक

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नवरात्र को देखते हुए मंदिर परिसरों की सफाई और सजावट की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले दिन सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।बाजारों में बढ़ी पूजा सामग्री की मांग : नवरात्र से पहले बाजारों में पर्व की रौनक दिखाई देने लगी है। पूजा की थाली, चुनरी, नारियल, कलश, फूल और अगरबत्ती सहित व्रत में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की खरीदारी के लिए लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं। फलाहार से जुड़ी वस्तुओं की भी मांग है। दुकानदारों ने पर्व को देखते हुए जरूरी सामान की व्यवस्था की है।मां शैलपुत्री की पूजा से होगा शुभारंभ : नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। श्रद्धालु घरों और मंदिरों में कलश स्थापना कर मां की आराधना करेंगे। इसके साथ ही नौ दिनों तक व्रत और पूजा-अर्चना का सिलसिला चलेगा।