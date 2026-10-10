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आज का शब्द: शुक और रामधारी सिंह दिनकर की कविता- गीत, अगीत, कौन सुंदर है?

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Urdu Adab 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- शुक, जिसका अर्थ है- तोता, सुग्गा। प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर की कविता- गीत, अगीत, कौन सुंदर है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत, अगीत, कौन सुंदर है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाकर गीत विरह के तटिनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेगवती बहती जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल हलका कर लेने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपलों से कुछ कहती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तट पर एक गुलाब सोचता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“देते स्वर यदि मुझे विधाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पतझर के सपनों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी जग को गीत सुनाता।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गा-गाकर बह रही निर्झरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाटल मूक खड़ा तट पर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत, अगीत, कौन सुंदर है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठा शुक उस घनी डाल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खोंते पर छाया देती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख फुला नीचे खोंते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुकी बैठ अंडे है सेती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाता शुक जब किरण वसंती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूती अंग पर्ण से छनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु, शुकी के गीत उपड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह जाते सनेह में सनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँज रहा शुक का स्वर वन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूला मग्न शुकी का पर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत, अगीत, कौन सुंदर है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े साँझ आल्हा गाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला स्वर उसकी राधा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से यहाँ खींच लाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चोरी-चोरी खड़ी नीम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया में छिपकर सुनती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिधना’, यों मन में गुनती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गाता, पर किसी वेग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल रहा इसका अंतर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत, अगीत, कौन सुंदर है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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