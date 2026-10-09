गोसेवा करें, लेकिन खीर-पूरी से नहीं बिगाड़ें गोवंश की सेहत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ट्रस्ट के संचालक हरी किशन मंगले ने बताया कि अधिक मात्रा में तली और घी वाली चीजें खाने से गोवंश में अफारा होने की समस्या बढ़ जाती है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सड़क पर रहने वाले गोवंश को खीर, पूरी और हलवा खिलाने के बजाय हरा चारा, गुड़, फल व सब्जियां देने की अपील की।उन्होंने कहा कि खीर-पूरी खिलानी हो तो बड़ी गोशाला में जाकर खिलाएं, जहां अधिक संख्या में गोवंश होने के कारण भोजन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिल सके। ट्रस्ट में बेसहारा, बीमार और घायल गोवंश समेत अन्य जीवों का निशुल्क उपचार किया जाता है। मंगले ने लोगों से अपील की कि बीमार या घायल गोवंश, बंदर, कुत्ता अथवा अन्य जीव दिखाई देने पर ट्रस्ट को सूचित करें।फोटो-54: बीमार गोवंश का इलाज करते डॉक्टर। स्रोत उपचार केंद्र