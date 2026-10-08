15 अक्तूबर को महिंद्रा XUV 3XO का कौन सा मॉडल लॉन्च हो सकता है?: जानें संभावित इंजन, ट्रांसमिशन और फीचर्स

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चौथा पावरट्रेन विकल्प: सीएनजी वेरिएंट के शामिल होते ही यह XUV 3XO का चौथा पावरट्रेन विकल्प बन जाएगा।

सीएनजी वेरिएंट के शामिल होते ही यह XUV 3XO का चौथा पावरट्रेन विकल्प बन जाएगा। विविध लाइनअप: मौजूदा पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक (EV) वेरिएंट्स के बाद अब सीएनजी जुड़ने से यह सेगमेंट में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की तरह ही सबसे बहुमुखी पावरट्रेन विकल्पों वाली एसयूवी बन जाएगी। विज्ञापन कंपनी इस समय सीएनजी वेरिएंट लाने की योजना क्यों बना रही है? महिंद्रा ने 2024 में XUV 3XO को भारतीय बाजार में उतारा था, जिसने बिक्री के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। युवाओं और स्पोर्टी लुक चाहने वाले ग्राहकों के लिए कंपनी हाल ही में REVX और REVX Edge जैसे नए ट्रिम्स भी ला चुकी है: विज्ञापन विज्ञापन वैकल्पिक ईंधन की मांग: ईंधनों की बढ़ती कीमतों के बीच किफायती और वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की मांग में तेजी आई है, जिसे ध्यान में रखते हुए महिंद्रा अपनी पहली फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट पेश करने जा रही है।

ईंधनों की बढ़ती कीमतों के बीच किफायती और वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की मांग में तेजी आई है, जिसे ध्यान में रखते हुए महिंद्रा अपनी पहली फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट पेश करने जा रही है। CAFE 3 उत्सर्जन मानदंड: इस कदम से ग्राहकों को अधिक विकल्प तो मिलेंगे ही, साथ ही महिंद्रा को आगामी CAFE 3 (कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता) नियमों का पालन करने में भी मदद मिलेगी। Mahindra XUV 3XO CNG के इंजन और ट्रांसमिशन से क्या उम्मीदें हैं? वर्तमान में XUV 3XO में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल MPFI इंजन, 1.2-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन का विकल्प दिया जाता है: संभावित इंजन: उम्मीद है कि इसका सीएनजी संस्करण 1.2-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल MPFI इंजन पर आधारित होगा, जो पेट्रोल मोड में 111 hp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

उम्मीद है कि इसका सीएनजी संस्करण 1.2-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल MPFI इंजन पर आधारित होगा, जो पेट्रोल मोड में 111 hp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। गियरबॉक्स ऑप्शंस: इस वेरिएंट को मुख्य रूप से मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, बाजार में सीएनजी ऑटोमैटिक गाड़ियों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए महिंद्रा ऑटोमैटिक विकल्प पर भी विचार कर सकती है।

इस वेरिएंट को मुख्य रूप से मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, बाजार में सीएनजी ऑटोमैटिक गाड़ियों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए महिंद्रा ऑटोमैटिक विकल्प पर भी विचार कर सकती है। मैकेनिकल बदलाव: सीएनजी किट के वजन और परफॉर्मेंस को सुचारू बनाने के लिए महिंद्रा इसके सस्पेंशन सेटअप, ईसीयू (ECU) ट्यूनिंग और अन्य घटकों में जरूरी बदलाव करेगी।

सीएनजी किट के वजन और परफॉर्मेंस को सुचारू बनाने के लिए महिंद्रा इसके सस्पेंशन सेटअप, ईसीयू (ECU) ट्यूनिंग और अन्य घटकों में जरूरी बदलाव करेगी। बूट स्पेस का सस्पेंस: सीएनजी सिलिंडर बूट एरिया में लगाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या महिंद्रा टाटा और हुंडई की तरह 'स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर' तकनीक अपनाती है या पारंपरिक सिंगल-सिलेंडर सेटअप के साथ आती है। बाजार में XUV 3XO CNG का मुकाबला किन गाड़ियों से होगा? भारतीय बाजार में Mahindra XUV 3XO का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, ह्यूंदै वेन्यू और किआ सोनेट से है। अगर 15 अक्तूबर को सीएनजी वेरिएंट लॉन्च होता है, तो यह सेगमेंट में मारुति ब्रेजा सीएनजी और टाटा नेक्सन सीएनजी को कड़ी टक्कर देगा। महिंद्रा ने 2024 में XUV 3XO को भारतीय बाजार में उतारा था, जिसने बिक्री के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। युवाओं और स्पोर्टी लुक चाहने वाले ग्राहकों के लिए कंपनी हाल ही में REVX और REVX Edge जैसे नए ट्रिम्स भी ला चुकी है:वर्तमान में XUV 3XO में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल MPFI इंजन, 1.2-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन का विकल्प दिया जाता है:भारतीय बाजार में Mahindra XUV 3XO का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, ह्यूंदै वेन्यू और किआ सोनेट से है। अगर 15 अक्तूबर को सीएनजी वेरिएंट लॉन्च होता है, तो यह सेगमेंट में मारुति ब्रेजा सीएनजी और टाटा नेक्सन सीएनजी को कड़ी टक्कर देगा।

महिंद्रा (Mahindra) अपनी लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO के नए सीएनजी (CNG) वेरिएंट को पेश करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर सीएनजी नाम की घोषणा नहीं की है। लेकिन ब्रांड द्वारा जारी किए गए हालिया टीजर और मीडिया रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि 15 अक्तूबर को XUV 3XO CNG का डेब्यू हो सकता है।