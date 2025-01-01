सरकार के अल्टीमेटम का आखिरी दिन सफाई कर्मचारियों ने काम पर आने से किया इन्कार

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रविवार को पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल भी कर्मचारियों के समर्थन में धरने पर पहुंचीं। उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधा। भुक्कल ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में गलत जानकारी देते हुए कहा था कि कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बन चुकी है, जबकि कर्मचारी अब भी हड़ताल पर हैं।उन्होंने मंत्री कृष्ण बेदी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे समाज का ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए सरकार के समक्ष उनकी पैरवी नहीं कर रहे। भुक्कल ने कर्मचारियों के साथ प्रशासन और पुलिस के कथित दुर्व्यवहार तथा लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार कौशल रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही है।भुक्कल ने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के पेट पर लात मारने का काम किया है। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द नीति बनाकर सभी कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कलम से सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता सुभाष गुर्जर, वीरेंद्र दरोगा तथा कर्मचारी विकास उज्जैनवाल, गौरव, कृष्ण और सुरेश मौजूद रहे।