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संत-महात्माओं ने सदैव धर्म की रक्षा की : कृष्ण लाल पंवार

Sun, 13 Sep 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Sun, 13 Sep 2026 01:22 AM IST
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Saints and sages have always protected Dharma: Krishan Lal Panwar
12jjrp15- जटेला धाम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर उप​स्थित सभी अति​​थियों को तुलसी का पौ
बेरी। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि संत-महात्माओं ने अपने जप, तप और साधना के माध्यम से सदैव धर्म और समाज की रक्षा की है। संतों के बताए मार्ग पर चलकर ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। वह शनिवार को गांव माजरा दूबलधन स्थित तपोभूमि जटेला धाम में स्वामी नितानंद महाराज के 227वें निर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे।
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मंत्री ने स्वामी नितानंद महाराज की समाधि पर दर्शन कर उन्हें नमन किया और तुलसी का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्वामी नितानंद महाराज पर केंद्रित हरियाणवी लोक महाकाव्य का लोकार्पण भी किया। उन्होंने स्वामी नितानंद आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान के लिए 11 लाख रुपये देने की घोषणा की।
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गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता में पर्यावरण संरक्षण का विशेष महत्व बताया गया है। उन्होंने कहा कि महंत राजेंद्र दास द्वारा पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे प्रयासों में सभी को सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। जटेला धाम अब दिव्य चेतना का कर्मस्थल बन रहा है।
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पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि जटेला धाम पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बन चुका है। उन्होंने सामाजिक समरसता, भाईचारे और सेवा की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।

महंत राजेंद्र दास ने कहा कि स्वामी नितानंद महाराज समाज के लिए प्रेरणा के महान स्तंभ थे। मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। कार्यक्रम में साहित्यकार सत्यवीर नाहङिया, प्रो. यशवीर सिंह सहित अनेक संत, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे।
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