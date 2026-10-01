साध्वी सुशीला ने दिया आध्यात्मिक संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
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बहादुरगढ़। सचखंड गुरुद्वारा में श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत वातावरण में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संत आशाराम बापू की शिष्या साध्वी सुशीला ने शिरकत कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक जीवन से जुड़े संदेश दिए। उन्होंने कहा कि सत्संग से व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने और अच्छे विचार अपनाने की प्रेरणा मिलती है। इस दौरान नवीन मल्होत्रा, प्रवीण, सुरेंद्र खुराना और रवि दहिया मौजूद रहे। संवाद
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