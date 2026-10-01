एक माह बढ़ा रोडवेज बस का अस्थाई परमिट

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जिले में रोडवेज विभाग की तरफ से अलग-अलग रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। खाटू श्याम के लिए चलने वाली रोडवेज बस अब आगामी अक्तूबर माह में भी चलाई जाएगी। पहले इस रोडवेज बस को चलाने का समय 30 सितंबर तक का था, जिसे अब रोडवेज की तरफ से एक माह के लिए बढ़ाया गया है।पिछले वर्ष जुलाई माह में रोडवेज विभाग झज्जर डिपो की तरफ से खाटू श्याम के लिए रोडवेज बस का संचालन शुरू किया था। हरियाणा राज्य परिवहन की यह रोडवेज बस सुबह आठ बजे रोहतक के सामान्य बस अड्डा से संचालित होती है। इसके बाद सुबह 9 बजे झज्जर बस अड्डा होते हुए रेवाड़ी से खाटू श्याम के लिए जाती है। इस रोडवेज बस के माध्यम से खाटू श्याम के लिए जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिली है। इस रोडवेज बस के माध्यम से खाटू श्याम व इस रूट पर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल रही है।वर्जनहरियाणा राज्य परिवहन झज्जर डिपो की तरफ से चलाई जा रही रोडवेज बस के अस्थाई परमिट को आगामी एक माह के लिए बढ़ाया गया है। अब आगामी 31 अक्तूबर तक खाटू श्याम की रोडवेज बस का संचालन किया जाएगा।अशोक, सीआई, रोडवेज विभाग झज्जर