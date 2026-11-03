वार्ड-11 और 18 में सवा करोड़ से बनेंगी सड़कें और गलियां

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विधायक ने बताया कि धर्म विहार की नीची गलियों को निर्धारित लेवल के अनुसार ऊंचा किया जाएगा। टूटी गलियों का निर्माण सीसी से कराया जाएगा। धर्म विहार की मुख्य सड़क को नाले से तिरंगा चौक के आगे तक मेस्टिक तकनीक से बनाया जाएगा। वहीं, वार्ड-11 के छोटूराम नगर में भी सीसी की गलियों का निर्माण होगा।विधायक ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पेयजल और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण में कमी मिलने पर विधायक कार्यालय या सरकारी शिकायत पोर्टल पर सूचना दें।वार्ड-11 के पार्षद अशोक शर्मा ने कहा कि विधायक के प्रयासों से 1.25 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की योजना शुरू हुई है। इस दौरान छोटूराम नगर की महिलाओं ने नगर परिषद से वैध घोषित क्षेत्र की कच्ची गलियों को पक्का करवाने की मांग उठाई।इस मौके पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला, पार्षद राजेश मकडोली, अश्वनी शर्मा, प्रवीन सोनू, राजेश सैनी, हरिमोहन धाकरे, अनिल सिंगल, सिकंदर, पवन रोहिल्ला और योगेश धनखड़ मौजूद रहे।-फोटो 86 : वार्ड 11 में विकास कार्यों का शुभारंभ करते विधायक राजेश जून, पार्षद व वार्डवासी। स्रोत: कार्यालय