बदलते मौसम में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा

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बहादुरगढ़। बदलते मौसम के बीच स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ने लगते हैं। नागरिक अस्पताल के फिजीशियन डॉ. सुखपाल ने बताया कि लोगों को सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर लगातार बने रहने वाले लक्षणों को नजरंदाज नहीं करना चाहिए । चिकित्सकों के अनुसार स्वाइन फ्लू की शुरुआत भी सामान्य वायरल संक्रमण जैसे लक्षणों से हो सकती है। संवाद