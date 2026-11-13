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दूसरी ओर, जिले में वायु गुणवत्ता भी बिगड़ रही है। शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 284 दर्ज किया गया, जो वीरवार की तुलना में अधिक रहा। एक्यूआई बढ़ने से हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। इससे आंखों में दिक्कत हो रही है। संवाद

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जींद। जिले में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शुक्रवार को जिले में आगजनी की चार घटनाओं की रिपोर्ट मिली। इनमें से दो मामले नरवाना क्षेत्र के हैं। एक उचाना और एक सफीदों का है। वहीं, अकालगढ़ गांव में वीरवार को पराली जलाने की मिली रिपोर्ट के आधार पर एक किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रशासन की ओर से पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखी जा रही है।