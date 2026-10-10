बिना कोचिंग से रजत फोगाट ने एचसीएस में हासिल की छठी रैंक

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तीन बार यूपीएससी और एक बार एचसीएस मुख्य परीक्षा देने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत और सेल्फ स्टडी के दम पर दूसरे प्रयास में एचसीएस में 384 अंक लेकर यह उपलब्धि हासिल की।रजत ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, पत्नी, एचडी प्रबंधन समिति और शिक्षकों के सहयोग को दिया। उनके पिता बलराज फोगाट एचडी स्कूल बिरोहड़ के निदेशक हैं, जबकि माता राजबाला फोगाट शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी हैं। रजत ने युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों और असहाय लोगों की मदद करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।रजत ने कहा कि मैं जब विद्यालय में पढ़ने आता तो मेरे सीनियर विद्यार्थियों की फोटो देखता जो आज अधिकारी बनकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा रहे हैं। मैं उनकी तरह लक्ष्य केंद्रित करके मेहनत की। मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि गरीबों व असहायों की मदद करना मेरी प्राथमिकता रहेगी।रजत ने 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान में 99 अंक प्राप्त किए थे, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। हंसराज कॉलेज में भौतिक विज्ञान ऑनर्स में 89 प्रतिशत अंक लेकर कॉलेज में प्रथम रहे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से एमएससी की। उनकी सफलता पर परिजनों और एचडी ग्रुप के पदाधिकारियों ने बधाई दी।