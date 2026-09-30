मंडियों से 445000 क्विंटल बाजरा और 30000 क्विंटल धान खरीदे जाने की उम्मीद

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झज्जर जिले की अनाज मंडियों में पीआर धान की सरकारी खरीद की जाएगी। अभी पीआर धान की आवक नहीं हुई है। मंडियों में आने वाला पीआर धान वेयर हाउस की तरफ से खरीदा जाएगा। जिले की पांच मंडियों में पीआर धान की खरीद होगी।अनाज मंडियों में अलग-अलग क्षेत्रों से किसान अपनी धान व बाजरे की फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इस बार किसानों की तरफ से 86 हजार 300 एकड़ भूमि में बाजरे और एक लाख 46 हजार 600 एकड़ भूमि पर धान की फसल उगाई गई है। धान की सबसे अधिक फसल बहादुरगढ़ क्षेत्र और बाजरे की सबसे अधिक फसल झज्जर क्षेत्र में उगाई है।झज्जर अनाज मंडी में आने वाले किसानों के प्राइवेट गेट पास काटे जा रहे हैं। झज्जर मंडी में धान लेकर आने वाले किसानों के प्राइवेट खरीददारों की तरफ से धान की खरीद की जा रही है। अलग-अलग जिलों से भी किसान झज्जर मंडी में धान लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अनाज मंडी में बाजरे की आवक भी लगातार हो रही है। अभी तक बाजरे की खरीद नहीं हो पाई है। बाजरे की आवक में लगातार तेजी आ रही है।तीनों गेटों पर कटे गेट पासझज्जर अनाज मंडी में बुधवार को तीनों गेटों पर गेट पास काटने की व्यवस्था की गई। झज्जर मंडी में बुधवार को 71 किसानों के गेट पास काटे गए, जिसमें से 2000 क्विंटल बाजरे और 120 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई। इसके अलावा अब तक झज्जर मंडी में 291 किसानों के गेट पास काटे गए हैं, जिनसे 14552 क्विंटल बाजरे की आवक हुई। वहीं, 45 किसानों से 2700 क्विंटल धान के फसल आवक हुई है। बुधवार को 1509 व 1692 किस्म का 400 क्विंटल धान मशीन का 3900 से 4100 रुपये प्रति क्विंटल और हाथ का 4250 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया।वर्जनजिले की अनाज मंडियों में बाजरे व धान के फसल की आवक लगातार जारी है। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।आदित्य कौशिक, डीएफएससी, झज्जरवर्जनझज्जर जिले की मंडियों में अभी पीआर धान की आवक शुरू नहीं हुई है। आवक शुरू होने के बाद खरीद की जाएगी। जिले की पांच मंडियों में पीआर धान की खरीद होगी।अजय बैनीवाल, मैनेजर, वेयर हाउस