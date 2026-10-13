त्योहारी सीजन में फिर बढ़े गुड़ और चीनी के दाम, रसोई का बिगड़ा बजट

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शहर के थोक व्यापारियों करण कुमार, सुरेश अग्रवाल और संजय कुमार ने बताया कि चीनी की सप्लाई में कमी से कीमतों में तेजी आई है। इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन में होने से भी बाजार में उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका है।गुड़ की पेटी 100 रुपये महंगीकिराना कारोबारियों शंकर बंसल और सुभाष अरोड़ा के ने बताया कि 10 किलो गुड़ की पेटी के दाम 560 रुपये से बढ़कर 660 रुपये हो गए हैं। कीमतों में अचानक आई तेजी के कारण दुकानदारों को भी नए भाव के अनुसार बिक्री करनी पड़ रही हैकिराना कारोबारी मनोज कुमार ने बताया कि चीनी का थोक भाव 64 रुपये किलो होने के कारण खुदरा बाजार में इसकी कीमत 66 रुपये तक पहुंच गई है। व्यापारियों के अनुसार, सप्लाई सामान्य नहीं होने पर कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।शहरवासी मुकेश कुमार, रविंद्र शर्मा, नीरज कुमार, राजेंद्र प्रसाद, योगेश गुप्ता का कहना है कि त्योहारों के दौरान घरों में मिठाइयां और पकवान बनाने के लिए गुड़ व चीनी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में इनके दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। पहले ही रोजमर्रा की कई वस्तुओं के दाम अधिक हैं। अब गुड़ और चीनी महंगी होने से त्योहार की तैयारी भी महंगी पड़ सकती है।