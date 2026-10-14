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Hindi News ›   City & states ›   Presentation of the saga of Raghukul to be held on the 18th.

18 को होगी रघुकुल की गाथा की प्रस्तुति

Wed, 14 Oct 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:37 AM IST
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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कल्चरल एसोसिएशन की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर 18 अक्तूबर को विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें स्वरांजलि कथक अकादमी की ओर से ‘रघुकुल की गाथा-लंका से अयोध्या तक’ नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। कथक और संगीत के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन और विजय गाथा का मंचन होगा। कार्यक्रम रात आठ बजे काली मंदिर, गली नंबर पांच, राम नगर कॉलोनी में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने शहरवासियों से परिवार सहित शामिल होने की अपील की है।
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