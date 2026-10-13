आज का शब्द: प्रवाल और धर्मवीर भारती की कविता- दो अनजान नदी की नावें

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- प्रवाल, जिसका अर्थ है- मूँगा, वृक्ष के नए व कोमल पत्ते। प्रस्तुत है धर्मवीर भारती की कविता- दो अनजान नदी की नावें



ये अनजान नदी की नावें

जादू के से पाल

उड़ातीं

आतीं

मन्थर चाल ।



नीलम पर किरणों

की साँझी

एक न डोरी

एक न माँझी,

फिर भी लाद निरन्तर लातीं

सेन्दूर और प्रवाल !



कुछ समीप की

कुछ सुदूर की,

कुछ चन्दन की

कुछ कपूर की,

कुछ में गेरू

कुछ में रेशम

कुछ में केवल जाल ।



ये अनजान नदी की नावें

जादू के से पाल

उड़ातीं

आतीं

मन्थर चाल ।



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1 hour ago