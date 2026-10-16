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Hindi News ›   City & states ›   Police on alert regarding security during the festive season; patrolling increased in markets.

त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, बाजारों में बढ़ाई गश्त

Fri, 16 Oct 2026 02:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बादली। त्योहारों के सीजन और हाल ही में दुकानों में हुई चोरी की घटनाओं को देखते हुए बादली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बाजारों में गश्त बढ़ाने के साथ वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस ने भारी वाहनों के बाजार में प्रवेश पर रोक लगाने और लोगों को ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया है।
थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि बादली के दोनों ओर बाईपास पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि भारी वाहन बाजार में प्रवेश न कर सकें और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
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उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान गहनों की सफाई के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। पिछले वर्ष दीपावली के दौरान माजरी और बादली गांव में गहने साफ करने का झांसा देकर महिलाओं के जेवर ठगने की घटनाएं सामने आई थीं। थाना प्रभारी ने बताया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में गश्त और वाहनों की जांच जारी रहेगी।
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