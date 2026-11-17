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कार्यक्रम की अध्यक्षता रीड इंडिया संस्था की कंट्री डायरेक्टर डॉ. गीता मल्होत्रा ने की। हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक रंजीव दलाल भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आत्मनिर्भर महिलाएं समाज की ताकत हैं।महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलने से समाज का विकास होता है। उन्होंने महिलाओं से अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। साथ ही युवाओं को नशे और अपराध से दूर रहकर शिक्षा, खेल और स्वरोजगार अपनाने का संदेश दिया।फोटो-66: कार्यक्रम में महिला को सम्मानित करते पुलिस कमिश्नर सिमरदीप सिंह। स्रोत स्वयं