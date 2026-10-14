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Hindi News ›   City & states ›   Parush Rathi won the gold medal at the National Floorball Championship.

राष्ट्रीय फ्लोरबॉल चैंपियनशिप में पारुष राठी ने जीता स्वर्ण पदक

Wed, 14 Oct 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:35 AM IST
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Parush Rathi won the gold medal at the National Floorball Championship.
फोटो-52: विजेता खिलाड़ी पारुष राठी। स्रोत स्कूल
बहादुरगढ़। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय फ्लोरबॉल चैंपियनशिप 2026-27 में सैंट सोल्जर एमआर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी पारुष राठी ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय और हरियाणा का नाम रोशन किया। पारुष ने हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 11 अक्तूबर तक किया गया।
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राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। पारुष राठी ने शानदार खेल प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता को मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम माना जा रहा है।
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विद्यार्थी की उपलब्धि पर विद्यालय के निदेशक हरिंदर सिंह और प्रधानाचार्य मधु दहिया ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि पारुष ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
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फोटो-52: विजेता खिलाड़ी पारुष राठी। स्रोत स्कूल
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