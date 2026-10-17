एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा धान-बाजरा : दीपेंद्र

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उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में किसानों को दोनों फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ नहीं मिल रहा है और सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ रही है।दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बाजरे का एमएसपी 2900 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन सरकारी खरीद नहीं होने के कारण किसानों को 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ रही है।सांसद ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर हर फसल पर एमएसपी देने की बात करते हैं, जबकि हरियाणा में किसानों को धान और बाजरे का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों में कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर विधायक रघुबीर कादियान भी मौजूद रहे।