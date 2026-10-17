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एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा धान-बाजरा : दीपेंद्र

Sat, 17 Oct 2026 03:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:01 AM IST
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Paddy and pearl millet are not being procured at MSP: Deepender
16jjrp10- महराणा गांव में बाबा हरीदास की मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल सांसद दीपेंद्र हुड्डा 
बेरी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को बेरी हलके के गांव महराणा में बाबा हरिदास की मूर्ति स्थापना समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने धान और बाजरे की खरीद को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
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उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में किसानों को दोनों फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ नहीं मिल रहा है और सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ रही है।
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दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बाजरे का एमएसपी 2900 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन सरकारी खरीद नहीं होने के कारण किसानों को 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ रही है।
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सांसद ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर हर फसल पर एमएसपी देने की बात करते हैं, जबकि हरियाणा में किसानों को धान और बाजरे का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों में कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर विधायक रघुबीर कादियान भी मौजूद रहे।
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