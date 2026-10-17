छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक

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टीम ने बताया कि नशे का व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। युवाओं को नशे से दूर रखकर ही स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। इस दौरान लोगों को आपातकालीन स्थिति में पुलिस सहायता के लिए डायल-112 की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई।

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झज्जर। नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस की टीम ने गांव सिलानी स्थित राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और झज्जर की किला कॉलोनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। पुलिस निरीक्षक दयानंद के नेतृत्व में आयोजित इन कार्यक्रमों में छात्राओं और कॉलोनीवासियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया।