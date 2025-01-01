प्रदूषण के चलते रोकी आउटडोर रनिंग

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बहादुरगढ़। शहर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रदूषित हवा का असर बच्चों, बुजुर्गों और खिलाड़ियों के साथ नियमित व्यायाम करने वालों पर भी पड़ सकता है। इसे देखते हुए बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप ने अपने धावकों और शहरवासियों को जागरूक करने की पहल की है। ग्रुप के संस्थापक दीपक छिल्लर के नेतृत्व में कोर टीम और वरिष्ठ सदस्यों ने डॉक्टरों के पैनल के साथ विशेष बैठक की। इसमें प्रदूषण के दौरान स्वास्थ्य की सुरक्षा, सांस संबंधी बीमारियों, फेफड़ों की देखभाल और खानपान को लेकर चर्चा की गई।