Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Outdoor running halted due to pollution

प्रदूषण के चलते रोकी आउटडोर रनिंग

Wed, 11 Nov 2026 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। शहर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रदूषित हवा का असर बच्चों, बुजुर्गों और खिलाड़ियों के साथ नियमित व्यायाम करने वालों पर भी पड़ सकता है। इसे देखते हुए बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप ने अपने धावकों और शहरवासियों को जागरूक करने की पहल की है। ग्रुप के संस्थापक दीपक छिल्लर के नेतृत्व में कोर टीम और वरिष्ठ सदस्यों ने डॉक्टरों के पैनल के साथ विशेष बैठक की। इसमें प्रदूषण के दौरान स्वास्थ्य की सुरक्षा, सांस संबंधी बीमारियों, फेफड़ों की देखभाल और खानपान को लेकर चर्चा की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed