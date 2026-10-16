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Hindi News ›   City & states ›   Opt for proper disposal instead of burning waste: DC

कचरा जलाने के बजाय उचित निस्तारण अपनाएं : डीसी

Fri, 16 Oct 2026 02:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:55 AM IST
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झज्जर। डीसी वर्षा खांगवाल ने नागरिकों से ठोस कचरा खुले में नहीं जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों, अस्थमा और फेफड़ों की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसका बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर अधिक असर पड़ता है।
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डीसी ने कहा कि घरों, दुकानों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों से निकलने वाले कचरे का उचित प्रबंधन जरूरी है। कचरे को खुले में जलाने के बजाय निर्धारित तरीके से निस्तारित किया जाए। इससे हानिकारक गैसों और सूक्ष्म कणों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की अपील की।
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