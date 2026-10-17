वोटरों से प्राप्त आपत्तियों का निपटान करें अधिकारी : डीसी

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उन्होंने कहा कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे-आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को प्रकाशित होगी।डीसी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र नामों को हटाकर सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाना है। उन्होंने नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम, पता, आयु, फोटो और अन्य विवरण जांचने की अपील की। किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय रहते सुधार करवाएं।