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Hindi News ›   City & states ›   NSCA XI defeated champions Bahadurgarh by 31 runs

एनएससीए एकादश ने चैंपियंस बहादुरगढ़ को 31 रन से हराया

Fri, 16 Oct 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:59 AM IST
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झज्जर। रोहतक के महाराजा अग्रसेन क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अंडर-13 क्रिकेट मुकाबले में एनएससीए एकादश ने चैंपियंस बहादुरगढ़ को 31 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एनएससीए एकादश ने 36.2 ओवर में 144 रन बनाए। जवाब में चैंपियंस बहादुरगढ़ की टीम 36.2 ओवर में 113 रन पर ऑलआउट हो गई।
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चैंपियंस बहादुरगढ़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। एनएससीए एकादश की ओर से जयंत दलाल ने 100 गेंदों में दो चौकों की मदद से 69 रन बनाए। वहीं, अंश भारद्वाज ने चार विकेट हासिल किए।
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लक्ष्य का पीछा करते हुए चैंपियंस बहादुरगढ़ की ओर से शौर्यवीर ने 67 गेंदों में तीन चौकों के साथ 27 रन बनाए। एनएससीए एकादश के गेंदबाज शौर्या कादयान ने दो विकेट लिए।
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