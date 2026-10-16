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चैंपियंस बहादुरगढ़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। एनएससीए एकादश की ओर से जयंत दलाल ने 100 गेंदों में दो चौकों की मदद से 69 रन बनाए। वहीं, अंश भारद्वाज ने चार विकेट हासिल किए। विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करते हुए चैंपियंस बहादुरगढ़ की ओर से शौर्यवीर ने 67 गेंदों में तीन चौकों के साथ 27 रन बनाए। एनएससीए एकादश के गेंदबाज शौर्या कादयान ने दो विकेट लिए। चैंपियंस बहादुरगढ़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। एनएससीए एकादश की ओर से जयंत दलाल ने 100 गेंदों में दो चौकों की मदद से 69 रन बनाए। वहीं, अंश भारद्वाज ने चार विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करते हुए चैंपियंस बहादुरगढ़ की ओर से शौर्यवीर ने 67 गेंदों में तीन चौकों के साथ 27 रन बनाए। एनएससीए एकादश के गेंदबाज शौर्या कादयान ने दो विकेट लिए।

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झज्जर। रोहतक के महाराजा अग्रसेन क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अंडर-13 क्रिकेट मुकाबले में एनएससीए एकादश ने चैंपियंस बहादुरगढ़ को 31 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एनएससीए एकादश ने 36.2 ओवर में 144 रन बनाए। जवाब में चैंपियंस बहादुरगढ़ की टीम 36.2 ओवर में 113 रन पर ऑलआउट हो गई।