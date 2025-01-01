लापता युवती का नहीं लगा सुराग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:57 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:57 AM IST
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बादली। गांव बादली से 18 दिन पहले लापता हुई 18 वर्षीय युवती रितु का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजन परेशान हैं और पुलिस लगातार तलाश में जुटी है।
थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि गांव बादली निवासी ज्योति की बेटी रितु 22 अक्तूबर को बिना बताए घर से चली गई थी। परिजनों ने आसपास रिश्तेदारी और अन्य जगहों पर तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। थाना प्रभारी के अनुसार परिजनों की शिकायत पर थाना में गुमशुदगी दर्ज की गई है। युवती की तलाश के लिए आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है।
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थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि गांव बादली निवासी ज्योति की बेटी रितु 22 अक्तूबर को बिना बताए घर से चली गई थी। परिजनों ने आसपास रिश्तेदारी और अन्य जगहों पर तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। थाना प्रभारी के अनुसार परिजनों की शिकायत पर थाना में गुमशुदगी दर्ज की गई है। युवती की तलाश के लिए आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है।