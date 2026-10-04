फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   No seeds at government seed centers for five years; farmers distressed.

सरकारी बीज केंद्रों पर पांच साल से बीज नहीं, किसान परेशान

Sun, 04 Oct 2026 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Sun, 04 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
बादली। सरकारी बीज केंद्रों पर पांच साल से बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। सरसों और गेहूं की बिजाई का समय है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर बीज नहीं मिलने से किसानों को निजी दुकानों से महंगे दामों पर बीज खरीदना पड़ रहा है।
विज्ञापन

किसानों का कहना है कि सरकारी केंद्रों पर अनुदान के कारण बीज सस्ती दरों पर मिल जाता था, जिससे प्रति बैग 100 से 500 रुपये तक की बचत होती थी। अब बीज की आपूर्ति नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने बादली में सरकारी बीज केंद्र खोलने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के किसानों को समय पर बीज मिल सके।
विज्ञापन

देवरखाना, मुंडाखेड़ा, लोहट, बाढ़सा और लगरपुर के किसानों ने होशियार सिंह के नेतृत्व में अपनी समस्या उठाई। किसानों का कहना है कि इन पांचों गांवों के लिए सरकारी बीज केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन पिछले पांच साल से यहां बीज की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके चलते किसानों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दरियापुर के दलबीर, नारायण, रिसाल, मुख्तयार सिंह, रामपत और भीम ने बताया कि पहले सरकारी केंद्रों से बीज खरीदने पर अच्छी बचत हो जाती थी, लेकिन अब निजी विक्रेताओं से महंगे दामों पर बीज खरीदना उनकी मजबूरी बन गया है। पहले बारिश के कारण खेती में नुकसान उठाना पड़ा और अब बीज की उपलब्धता नहीं होने से बिजाई की तैयारी प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed