फुटबाल टीम में दमदार प्रदर्शन करने वाली निधि का जोरदार स्वागत

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बहादुरगढ़। भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम के एशियन कप के लिए क्वालीफाई करने पर हिसार की खिलाड़ी निधि का मंगलवार को बहादुरगढ़ के गोरैया टूरिज्म कांप्लेक्स में अभिनंदन किया गया। निधि ने क्वालीफायर मुकाबलों में अहम योगदान दिया। इस दौरान निधि और उसके अभिभावकों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।मलेशिया में 5 से 11 अक्तूबर तक आयोजित क्वालीफायर मुकाबलों में भारतीय टीम ने सीरिया, इराक और मलेशिया को हराकर एशियन कप में जगह बनाई। टीम की मुख्य स्ट्राइकर निधि ने निर्णायक मुकाबले में गोल दागकर जीत में अहम भूमिका निभाई। एशियन कप का आयोजन अगले साल चीन में होगा।निधि के चयन की प्रक्रिया के दौरान आई परेशानियों को दूर करने में ग्रेट संस्था के निदेशक एवं पूर्व भारतीय कोच रोहित पाराशर और कोच सुदर्शन ने मदद की। इसके बाद निधि ने अपने प्रदर्शन से टीम की सफलता में योगदान दिया। स्वदेश लौटने पर संस्था की ओर से एयरपोर्ट पर भी उसका स्वागत किया गया।निधि ने अपनी सफलता का श्रेय दादा-दादी, माता-पिता, रोहित पाराशर, कोच सुदर्शन और टीम स्टाफ को दिया। कोच सुदर्शन ने कहा कि निधि प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उसमें आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है। उन्हें उम्मीद है कि वह एशियन कप में भी शानदार प्रदर्शन करेगी।-फोटो 85 : खिलाड़ी निधि का बहादुरगढ़ पहुंचने पर किया गया स्वागत। स्रोत कोच